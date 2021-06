Japan’s coolest station names

Today’s ranking looks at the coolest station names in Japan. I’ll present the kanji characters, the English transliteration, and a short translation of explanation of the name.

Note that the two Disneyland monorail stations have names “station station” – the first is English to be cool, then eki, the Japanese for station.

I’ve lived beside two of the cool names below, and in the same town as a third, but my current local station might feature in a cutest list!

Here’s Bishamon station versus Bishamon himself – you choose which is cooler:







Ranking result

Rank

Station

English

Description

Votes

1

竜王駅

Ryuo station

Dragon king

64

2

毘沙門駅

Bishamon station

Buddhist war god

63

3

ä¹é ­ç«œæ¹–é§…

Kuzuryuko station

Nine-headed dragon lake

57

4

龍王峡駅

Ryuokyo station

Dragon king gorge

51

4

虎ノ門駅

Toranomon station

Tiger’s gate

51

6

神楽坂駅

Kagurazaka station

Entertaining the gods slope

45

6

天空橋駅

Tenkubashi station

Heavenly bridge

45

8

嵐電天神川駅

Randen Tenjingawa station

Heavenly gods river (Randen is the rail company name, but can be translated as the rather cool “Storm electric”)

41

9

四天王寺前夕陽ケ丘駅

Shitennojimae Yuhigaoka station

Sunset hill in front of four kings of heaven temple

40

10

天竜川駅

Tenryugawa station

Heavenly dragon River

39

10

雲雀丘花屋敷駅

Hibarigaoka Hanayashiki station

Skylark hill and flower mansion

39

12

天橋立駅

Amanohashidate station

Heavenly bridge

38

12

天神駅

Tenjin station

Gods of heaven

38

14

豪徳寺駅

Gotokuji station

Powerful virtue temple

37

14

竜舞駅

Ryumai station

Dragon dance

37

16

天王寺駅

Tennoji station

Heavenly kings temple

36

16

倶利伽羅駅

Kurikara station

Name of a dragon king

36

16

金剛駅

Kongo station

Adamantine

36

19

祇園四条駅

Gion-Shijo Station

Geisha area in Kyoto-fourth station

35

20

聖蹟桜ヶ丘駅

Seiseki-sakuragaoka Station

Holy site cherry-blossom hill

34

20

海神駅

Kaijin station

Sea god

34

20

強羅駅

Gora station

Might be “rocky world”, from Sanskrit

34

20

宮本武蔵駅

Miyamoto Musashi station

Famous samurai

34

24

海王丸駅

Kaioumaru station

Sea king

33

24

虎姫駅

Torahime station

Tiger princess

33

24

五百羅漢駅

Gohyakurakan station

500 arhat (worthy ones)

33

24

リゾートゲートウェイ・ステーション駅

Resort Gateway Station station

Disneyland monorail station

33

28

æœ‰æ –å·é§…

Arisugawa station

Ex-royal dynasty name

30

28

神宮寺駅

Jinguji station

Shrine and temple

30

30

伏見稲荷駅

Fushimi Inari station

Famous fox shrine name

29

30

ベイサイド・ステーション駅

Bayside Station station

Another Disneyland station

29

30

海の王迎駅

Umi-no-Omukae station

Meet the sea king

29

33

竜ヶ崎駅

Ryugasaki station

Dragon headland

28

33

天王洲アイル駅

Tennozu Isle station

Heavenly king sandbank isle

28

33

é•·ä¹…æ‰‹å¤æˆ¦å ´é§…ã€‚ãªãŒãã¦ã“ã›ã‚“ã˜ã‚‡ã†é§…æ„›çŸ¥çœŒ

Nagakute Kosenjo station

Nagakute old battlefield

28

36

鬼越駅

Onigoe station

Surpass the demon

27

37

御嶽山駅

Ontakesan station

Sacred grove mountain

26

38

将軍山駅

Shogunzan station

Shogun mountain

25

38

恵比寿駅

Ebisu station

God of wealth

25

38

大釈迦駅

Daishaka station

Great Buddha

25

38

畝傍御陵前駅

Unebigoryo-mae station

In front of the tomb of Emperor Jimmu

25

42

宝塚駅

Takarazuka station

Treasure hill

24

43

ユニバーサルシティ駅

Universal City station

Universal Studios Japan access

23

43

神武寺駅

Jimmuji station

Emperor Jimmu temple

23

43

東京テレポート駅

Tokyo Teleport station

Tele for rapid communication like telephone and television, and port as in harbour.

23

46

神城駅

Kamishiro station

Castle of the gods

22

47

武蔵大和駅

Musashi Yamato station

Famous samurai and ancient name for Japan

21

48

ハーバーランド駅

Harborland station

Land at Kobe harbour

19

48

スペースワールド駅

Space World station

Near the now shut Space World theme park

19

48

とうきょうスカイツリー駅

Tokyo Skytree station

By Skytree

19

48

品川シーサイド駅

Shinagawa Seaside station

In Shinagawa ward, by the sea

19

52

コスモスクエア駅

Cosmosquare station



18

53

覚王山駅

Kakuozan station

One of the names of Buddha mountain

16

53

スクリーン駅

Screen station

By factory named Screen

16

53

厄神駅

Yakujin station

God of pestilence

16

56

大和西大寺駅

Yamato-Saidaiji station

Yamato west great temple

15

56

白金高輪駅

Shirokane Takanawa station

White gold Takanawa (place name)

15

56

王子駅

Oji station

Prince

15

56

門戸厄神駅

Mondoyakujin Station

Door to the god of pestilence

15

60

ç¥žé ˜é§…

Jinryo station

Territory of the gods

14

60

ウッディタウン中央駅

Woody Town Chuo station

Woody Town central

14

60

龍岡城駅

Tatsuokajo station

Dragon hill castle

14

60

æºœæ± å±±çŽ‹é§…

Tameike Sanno station

Reservoir mountain god

14

64

八王子駅

Hachioji station

Eight princes

11

64

長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅

Chojagahama Shiosai Hamanasu Koenmae station

Long and cool name

11

66

高輪ゲートウェイ駅

Takanawa Gateway station

Gateway in English is cool

10

67

千歳烏山駅

Chitosekarasuyama station

Thousand year bird mountain

8

67

宗吾参道駅

Sogosando station

Legendary farmer Sogo shrine approach

8



Demographics

On the 30th of July 2020 500 members of the Freeasy monitor group aged between 20 and 49 years old completed a private internet-based questionnaire. No further demographics were given.