Like the recent survey on Japan’s cutest cat breed, this survey from goo Ranking into Japan’s cutest dog breed finds a definite national bias, but in this case it is justified.

Shibe doge memes are as close as I’ll get to liking mutts, and all yappy rat dogs could disappear tomorrow and I wouldn’t shed a tear.



Ranking result

Rank



Votes

1

Shiba Inu

1389

2

Toy poodle

401

3

Pomeranian

377

4

Miniature dachshund

219

5

Golden retriever

164

6

Akita dog

161

7

Long coat chihuahua

152

8

Welsh Corgi Pembroke

145

9

Siberian husky

107

10

Shih Tzu

105

11

Pug

102

11

Papillon

102

13

Yorkshire terrier

100

14

Labrador Retriever

95

15

Maltese

92

16

Shetland sheepdog

80

17

Miniature schnauzer

72

18

French bulldog

71

19

Samoyed

64

20

Jack Russell Terrier

42

21

German shepherd

36

22

Miniature pinscher

34

23

Smooth coat chihuahua

31

24

Hokkaido dog

29

25

Kishu dog

27

26

American cocker spaniel

25

27

Kaninchen Dachshund

24

27

Bichon Frize

24

29

Bulldog

23

30

Boston Terrier

21

30

Chow Chow

21

32

Pekingese

20

33

Doberman

19

34

Alaskan Malamute

15

34

English Cocker Spaniel

15

34

West Highland White Terrier

15

37

Chin

14

38

Standard dachshund

13

39

Old English Sheepdog

12

40

Boxer

10

41

Kooikerhondje

9

41

Dalmatian

9

43

Miniature bull terrier

7

43

Afghan hound

7

45

Boronese/Bolognese/Bichon

6

45

Wire fox terrier

6

45

Cairn Terrier

6

45

Brussels Griffon

6

49

Giant schnauzer

5

49

Norfolk terrier

5

51

Norwich Terrier

4

52

Welsh terrier

3

53

American Staffordshire Terrier

2

53

American pit bull terrier

2

53

Tibetan Spaniel

2

56

Other

170



Demographics

Between the 25th of August and the 21st of September 2019 4,717 visitors to the goo Ranking site and associated properties completed a public questionnaire. No further demographics were given.